Les ronds-points près de l’E40 aménagés à Waremme pour près de 70000 €

"Il faut avouer qu’il ne s’agit pas des plus beaux ronds-points de Wallonie. Les lieux ne donnent pas cette image d’une ville propre et agréable", a pointé l’échevin Hervé Rigot, en charge des Travaux. "Par ailleurs, on ne sait pas démultiplier nos ouvriers, il faut donc leur faciliter la tâche. C’est pourquoi un auteur de projets a rentré un travail, qui répond à nos attentes". Malgré le fait que les deux infrastructures se situent sur une voirie régionale, la gestion et l’entretien sont du ressort des autorités communales. Les projets de réaménagement ont été confiés au bureau d’architecture "Green Horizon", qui opère principalement en province de Liège, et ont été présentés lors du dernier conseil communal.

Au niveau du rond-point "nord" (sortie en venant de Liège), on retrouvera notamment un muret en pierre sèche sur lequel sera posé le code postal de Waremme (4300) sous forme d’hôtel à insectes ainsi que de la végétation (arbres, arbustes, haie). Sur le rond-point "sud" (sortie en venant de Bruxelles), c’est le mot "Waremme", écrit avec des lettres en acier corten, qui sera posé sur un muret, ici aussi accompagné de diverses végétations.

La liste d’opposition W@lter a relevé le coût élevé de ces deux nouveaux projets, estimant que le timing pour ces travaux était mauvais, compte tenu du contexte économique actuel incitant à la prudence et à la sobriété, ainsi qu’à la récente sortie de crise Covid.

"Dépenser 67 000 € pour deux ronds-points, est-ce que c’est vital ?, a demandé Thierry Bataille. On peut faire aussi bien avec moins d’argent, par exemple demander à nos ouvriers communaux, qui ne doivent plus gérer l’entretien des cimetières de réaliser des ronds-points avec simplement une pelouse". Il a été rejoint sur ce dernier point par Albert Gérard (PS), qui voit là l’occasion de valoriser les ouvriers de la commune. L’élu indépendant Laurent Moor a lui pointé le manque d’identité dans ce projet et l’absence de référence à l’histoire de la commune.

L’échevin a rappelé qu’il y avait un ensemble de contraintes techniques et de sécurité à respecter en sortie d’autoroute. Et d’ajouter: "Oui, le coût est important. Mais nous choisissons d’investir dans l’entrée de notre ville car demain ces ronds-points seront ceux qui accueilleront toutes les entreprises qui s’installeront dans notre nouveau zoning et feront prospérer notre ville. C’est vrai qu’il y a d’autres options mais c’est le choix que nous effectuons".