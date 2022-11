La place Joseph Piette sera réaménagée

"Il y a quelques mois, la Commune a été forcée d’abattre l’arbre qui se situait sur cette place suite au vent, un Tilleul qui était là depuis fort longtemps, que tous ont toujours connu et il y a des séquelles, a commenté l’échevin en charge des Travaux, Hervé Rigot (PS). C’est pourquoi on a voulu rendre une joie de vivre sur cette place au cœur du village de Lantremange et en profiter pour la réorganiser et lui donner un nouvel élan."

Le projet avait été initié en octobre dernier et prévoit de faire de cet espace, traversé par une voirie, un endroit convivial. Il consiste en le remplacement d’une partie du revêtement de la place par des pavés en béton, en l’aménagement d’un espace parking, en la création de deux parterres parallèles à la voirie principale, en la fixation d’une plaque en acier Corten reprenant le nom de la place, en l’installation d’éléments de mobilier public (banc, poubelle, râteliers) et en la plantation d’un arbre à proximité du carrefour, l’essence proposée étant l’érable rouge. L’emplacement choisi permettra à cet arbre de se développer correctement à distance suffisante des propriétés privées, précise encore la commune.

Des plaquettes sur les balades

Si le budget le permet, l’espace devant le presbytère sera empierré et le poteau servant de support au drapeau belge sera remplacé par un support mural pour drapeau. Les bordures en pierre bleue seront par ailleurs maintenues. Enfin, il est question de fixer les plaquettes indiquant les balades sur le mur du presbytère.

L’opposition a formulé quelques remarques à l’adresse de la majorité, portant entre autres sur la perméabilité des lieux pour Lionel Henrion, sur la création d’un module de jeu pour enfants, l’ajout d’un point d’eau ou encore d’un point lumineux pour Laurent Moor. Des adaptations sont envisageables une fois le marché lancé et concrétisé.

Le point a été approuvé avec une abstention.