DIRECT | Funérailles de Thomas Monjoie, mort la semaine dernière à Bruxelles: 2000 policiers prennent place pour la haie d’honneur à Waremme (vidéo)

Le papa de Thomas Monjoie témoigne: « La mort de mon fils ne doit pas attiser la haine »

Quatre corbillards attendent devant le funérarium, ce matin. Si le premier attend sobrement le cercueil, les trois suivants sont recouverts de gerbes de fleurs. Toutes les zones de police du pays ont annoncé envoyer une délégation pour rendre hommage à Thomas Monjoie. A Huy, à 11h, les policiers respecteront une minute de silence et sortiront sur les marches de l’hôtel de ville de la rue de la Résistance, à Huy.

Samedi passé, les policiers de la zone de Hesbaye avaient déjà tenu à rendre un hommage à Thomas Monjoie, qui avait réalisé ses stages parmi eux.

Parmi les nombreuses personnes présentes pour rendre hommage à Thomas Monjoie: le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot, touché par "la tristesse, l'émotion, la solidarité". Le bourgmestre waremmien, responsable de la zone de police de Hesbaye, pense aussi au corps de police, à tous ces policiers qui jour après jour sont là pour défendre les citoyens. "Je suis touché par ce qui s'est passé, c'est le genre de choses qui ne devraient jamais arriver. Le bourgmestre est là pour assurer la sécurité de la population mais celle des policiers aussi." Et comme l'explique Jacques Chabot, les policiers de la zone de Hesbaye, dont le siège est à Waremme, sont fort touché par le drame qui secoue la famille Monjoie mais aussi toutes les zones de police. Car c'est au sein du corps waremmien que le Donceelois a fait ses premières armes. Il y avait été accueilli en stage en 2018. "Je l'avais accueilli dans mon bureau en début de stage, on avait pris un café pendant 30 minutes puis on s'était recroisés à plusieurs reprises et on avait sympathisé." C'est dire si ému, Jacques Chabot l'est lui aussi...

Touchés par ce drame, les policiers de la zone de police de Liège le sont eux aussi. D'autant plus "après que notre zone de police ait été frappée par un attentat, en 2018, où nous avions eu deux morts au boulevard d'Avroy", explique Benoit Ferriere, porte-parole de la zone de police de Liège. Et d'exprimer le ras-le-bol des policiers liégeois, envers leurs conditions de travail mais aussi le respect, ou plutôt le manque de respect, de certains envers la fonction de policier. "Ici, c'est une terrible fatalité. J'espère que toutes les procédures seront respectées pour éviter que ce genre de drame ne se répète. Ce serait pas mal que les états fédérés donnent plus de moyens à la police..."