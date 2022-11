Les petits déjeuners Oxfam en présentiel mais sur un autre site

L’an dernier, les petits déjeuners avaient pu se tenir mais sous forme hybride avec des repas à emporter et quand même quelques convives en présentiel. " On avait environ un rapport d’1 personne en présentiel pour 3 take-away, se souvient Anne-Marie Fontaine. Mais, ce dimanche, on repart sur la formule classique mais il est nécessaire de réserver assez tôt (au 019/32 79 30, au magasin 42, avenue Reine Astrid ou par mail: waremme@shop.omdm.be). Même si les produits ont augmenté, on a gardé les mêmes prix pour les petits déjeuners: soit 8 € par adulte et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. "

En plus du petit déjeuner, dimanche, on pourra trouver sur place un stand de produits d’épicerie et d’artisanat. De quoi repartir avec quelques idées de cadeaux.

Dimanche, de 8 h à 11 h 30, rue du Casino, à l’athénée.