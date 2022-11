Le container, une solution aux crises du logement

Cette entreprise qui emploie une quinzaine de personnes et de nombreux sous-traitants, s’est en effet spécialisée dans la reconversion de containers maritime. Pour en faire des stands lors d’événements, des piscines et des logements modulables ou non. "Je pense que cela peut être une des solutions pour répondre aux crises du logement, commente le ministre. Le but de ma visite est justement de me rendre compte de la mise en pratique de ce type de solution. Avec la conjoncture actuelle, on va être contraint de raccourcir les délais pour répondre aux nombreux besoins en logement. Or, ce type de construction justement le permet."

Par rapport à une construction traditionnelle, l’installation d’un container aménagé en logement ne prend en moyenne que 4 à 5 mois. "À condition d’avoir toutes les autorisations, prévient Marc Vanwerch, l’architecte qui travaille avec Galan Group sur ce nouveau type de logement. Car, de temps en temps, les services Urbanisme des Communes nous posent des contraintes…"

"Il faut aussi tenir compte du foncier, ajoute Christophe Collignon. J’imagine bien que ce type de logement puisse répondre à la demande de logements étudiants mais encore faut-il les installer près des zones de services." Et là, la place fait parfois défaut.

Isolation, aération, finition, chauffage, freins administratifs…: toutes les particularités liées à ce type de logement ont été abordées sans tabou. De quoi faire avancer la réflexion vers une réponse rapide à la crise du logement.