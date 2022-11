En ce qui concerne les déchets, on note de légers changements. Si la taxe-socle ne bouge pas, les moins bons trieurs se verront pénalisés via une modification de la taxe proportionnelle, celle qui intervient quand on dépasse le quota de 40 kilos autorisé. Le prix sera désormais de 0,15€/kg de 41 à 80 kilos de déchets, de 0,30€/kg de 80 à 120 kilos et de 0,45€/kg au-delà de 120 kilos de déchets par an. L’estimation du coût-vérité se situant à 103,54%, soit dans la fourchette recommandée par l’Europe.

Afin de lutter contre les immeubles inoccupés ou délabrés, ceux-ci seront taxés à hauteur de 130 € par mètre courant de façade lors de la première taxation, puis à hauteur de 200 € et de 270 €, respectivement lors de la 2e et 3e taxation. Enfin, une taxe de 6 000 € par emplacement de parcage manquant ou non maintenu lors de la construction ou de la transformation d’immeuble sera d’application de 2023 à 2025. Voilà, en bref, les impacts de la nouvelle fiscalité sur le citoyen waremmien.

Les autres règlements concernent d’une part les grands magasins dont la surface commerciale dépasse les 400 m2 et qui seront taxés à hauteur de 2 € par mètre carré de surface commerciale nette et par an, jusqu’à un maximum de 10 000 €. L’idée étant de faire contribuer ces dernières aux services rendus par la Ville de Waremme (aménagements routiers…). D’autre part, les dancings, sources de nuisances régulières induisant certaines dépenses et qui seront taxés à hauteur de 7 200 € par an.