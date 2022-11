On va installer 9 caméras pour lutter contre les dépôts de déchets

Comme annoncé fin de l’année passée lors de la présentation du budget, Waremme poursuit sa lutte contre les incivilités, avec cette optique de faire de la ville un lieu convivial, sûr, et où il fait bon vivre. C’est ainsi que le conseil communal devait se prononcer lundi soir sur le marché concernant l’acquisition de 9 caméras mobiles de surveillance, dont cinq factices, pour lutter contre les dépôts de déchets clandestins. Le montant de ce marché, inscrit au budget extraordinaire et subsidié à hauteur de 25 000 €, s’élève à un peu plus de 30 000 €.