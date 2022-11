La date du 1er octobre aura marqué les esprits de la planète volley et ceux des Waremmiens. Lors du match de volley amical entre Alost et Maaseik, Martin Perin, libero de Maaseik et de l’équipe nationale belge, s’écroulait au début du deuxième set, victime d’un problème cardiaque. Réanimé sur place, le jeune waremmien de 19 ans n’a pas encore renoué avec son sport mais se remet doucement. Un incident qui aurait pu être fatal si l’arbitre et un spectateur urgentiste n’étaient pas intervenus rapidement pour prodiguer les premiers soins. De quoi donner réflexion au monde sportif et plus particulièrement au club de Waremme Volley et son président, Vincent Perin, le papa de Martin. En partenariat avec le Comité provincial de Liège, qui propose cette formation dans toutes les écoles, le club a décidé de lancer une première séance ce mercredi pour les joueurs de Ligue A et les entraîneurs de Waremme, en présence de Martin Perin lui-même. Une opération baptisée "Oser sauver, de tout cœur avec Martin". Un nom évocateur pour toutes les personnes présentes. Pour le président, "c’est une question de citoyenneté. Ces formations permettent d’apprendre les gestes qui sauvent". Les problèmes cardiaques peuvent se terminer plus dramatiquement que pour Martin et le seul antidote pour l’éviter et qui vise à la réanimation s’appelle le DEA (Défibrillateur Externe Automatique). Tout le monde le sait. Mais combien savent s’en servir ?

Dans la salle du rez-de-chaussée du Pôle ballon, l’ambiance est studieuse. Les joueurs interrogés par Marc Emonts, membre du projet pilote de la Fédération de Sauvetage pour la mise au point d’"Oser Sauver" au sein des établissements scolaires, restent attentifs et appliquent les conseils scrupuleusement.

Ils savent désormais que "ça n’arrive pas qu’aux autres". Apprendre à utiliser un défibrillateur peut sauver une vie, Martin Perin en est la preuve vivante. "On enseigne et on apprend à tous nos élèves en dernière année secondaire les bons gestes élémentaires dans les cas d’accident cardiaque. Cela peut arriver à tout moment. Pour un sportif, mais aussi pour une personne plus âgée, lors d’un accident de la route ou domestique, détaille Marc Emonts, le formateur et professeur d’éducation physique. Aujourd’hui mon objectif est de transmettre les différentes étapes qu’il convient de faire. La première chose qu’il faut savoir c’est que même si la personne est inconsciente, ça ne veut pas dire que le cœur s’est arrêté. Il est en fibrillation articulaire. C’est donc pour cela qu’on utilise un défibrillateur. Pour rendre un rythme normal et stable au cœur. C’est un peu le même principe que pour le pacemaker qui fonctionne, lui, en interne."

Après la théorie, place à la pratique. Les s’entraînent sur des mannequins et font part de leurs impressions. "Ce n’est pas évident car il faut penser à plein de choses en même temps", lance l’un d’entre eux. Le club waremmien compte bien poursuivre sur sa lancée en proposant ces formations à ceux qui le désirent. Après tout ça ne coûte rien et ça sauve des vies. "La prochaine que nous lançons se déroulera le 29 janvier en matinée au Pôle Ballon. L’équipe de Ligue A joue ce jour-là à 14h donc nous inviterons les participants à voir le match", informe Pierre Honnay, directeur sportif du club.

Infos et inscriptions: waremmevbc@gmail.com