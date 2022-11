« Après cette grève générale, il y en aura d’autres » (Waremme)

Depuis 5 h du matin, verts et rouges ralentissent le passage des voitures vers le zoning. Entre deux gorgées d’un café corsé, on explique aux automobilistes les revendications et les enjeux de cette action. "On était déjà ici à 22 h ce mardi, bien qu’on ne soit pas resté toute la nuit, explique le délégué CSC Daniel Leroy. La plupart des automobilistes se montrent curieux et compréhensifs mais on est tombé sur quelques nerveux…"

Un peu plus loin, à l’entrée de la société, on bloque aussi symboliquement l’accès au personnel de chez Mölnlycke, "mais que durant la matinée car bon nombre de collègues n’ont pas les moyens de faire grève. Surtout avec la conjoncture actuelle."

« Ce que le gouvernement fait, ce sont des cacahuètes ! »

Et comme un peu partout où des piquets de grève se retrouvent plantés en ce jour de grève générale, ce sont les mêmes revendications qui sont brandies. "On est ici pour que les choses bougent en matière de pouvoir d’achat mais aussi concernant les prix de l’énergie, explique la déléguée FGTB Delphine Barbason. On veut par exemple que les prix de l’énergie soient plafonnés. Le coût des énergies, essentielles, ne devrait pas fluctuer comme c’est le cas pour l’or."

Et comme l’ajoute Stefan Anderson, un ancien de la société Mölnlycke venu en soutien, "après cette grève générale, il y en aura d’autres. On veut que le gouvernement fasse quelque chose. Là, ce qu’il fait, ce sont des cacahuètes, c’est insuffisant ! S’il ne se passe rien, alors on continuera l’action."

Et ce lieu – les abords de la société Mölnlycke – revêt un caractère particulièrement symbolique dans le cadre de cette grève nationale. Car pour rappel, l’entreprise a activé la lois Renault et 41 employés de son call center se retrouvent sur la sellette. "On n’est encore qu’à la phase 1, qui concerne l’information. Mais avec tout ce qui se passe, qui nous dit que demain on ne va pas être délocalisé…"