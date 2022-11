Thierry Luthers raconte l'histoire des Belges (et Waremmiens) célèbres

"J’écris des livres sur les gens, pas sur les tombes, ni sur l’art funéraire, je ne suis pas taphophile", sourit le journaliste, dont l’agenda est très chargé en cette période de la Toussaint. "Rien que sur le mois de novembre, je dois être à une quinzaine de conférences, compte-t-il. Ces soirées, je veux les rendre attractives, sympathiques, ludiques, humoristiques, truffées d’anecdotes."

À chaque fois, le Liégeois apporte une touche locale à sa conférence. Ce vendredi soir, devant une assistance "dont la moyenne d’âge est souvent assez élevée", reconnaît-il, Thierry Luthers évoquera notamment les personnalités d’Edmond de Selys Longchamps ou encore d’Edmond Leburton. "Le premier est décédé à l’âge de 87 ans en 1900 et fut président du Sénat, alors que le second, décédé en 1997 à l’âge de 82 ans, fut, comme tout le monde, le sait premier ministre en 1973 et 1974." Il est aussi probable que le journaliste fasse allusion à la passion pour l’ornithologie du baron libéral ou encore aux combats pour la mobilité (train Liège-Bruxelles avec arrêt à Waremme, création de la E40 à proximité de la capitale de la Hesbaye, au détriment de Saint-Trond) de l’ancien bourgmestre socialiste.

"Je parlerai aussi de l’écrivain Hubert Stiernet ou du pilote de rallye Jean-Louis Dumont". En ce week-end du rallye du Condroz, l’ancien journaliste sportif ne manquera pas de rappeler que le pilote hesbignon remporta l’épreuve en 1980, quelques années avant de perdre la vie à Natoye lors d’un tragique accident dans une étape du circuit des Ardennes.

La conférence se déroule ce vendredi soir dès 19 h 30 à la bibliothèque Pierre Perret de Waremme (13, rue du Rèwe). L’inscription est nécessaire. La participation aux frais s’élève à 3 €. Renseignements et inscriptions: bibliotheque@waremme.be ou au 019/ 32. 29.29.