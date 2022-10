Posez toutes vos questions sur l’énergie lors du colloque organisé ce samedi par la Ville de Waremme

La crise énergétique amène avec elle son lot de questionnements en la matière. Pour y répondre, la Ville de Waremme organise un colloque, ce samedi de 8 h 30 à 12 h 30 à l’hôtel de ville. Les Waremmiens pourront ainsi être informés et poser toutes leurs questions. "Le but, c’est de répondre aux questionnements des habitants en matière de primes à l’énergie ou de tarif social, s’ils peuvent en bénéficier, mais aussi sur les prêts pour l’isolation de leur maison, les achats groupés ; bien expliquer quelles sont les mesures prises pour faire face à la crise énergétique qu’on connaît…", décline l’échevin de l’Énergie, Raphaël Dubois. Il sera également possible de prendre rendez-vous ultérieurement, de façon individuelle, pour une analyse détaillée des factures énergétiques. "Le but, c’est d’offrir une “interface” humaine aux gens qui se posent des questions."