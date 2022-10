Le 17 août 2020, les policiers ont contrôlé des véhicules stationnés sur le parking autoroutier de la A13 à Bassenge en direction de Liège. Ils ont constaté la présence d’une camionnette blanche dont la porte latérale droite était ouverte. Ils ont interpellé deux individus qui se trouvaient à hauteur de la portière. Le conducteur de la camionnette, le Lincentois, était habillé en femme.

Le second individu a déclaré qu’il venait régulièrement sur le parking pour se promener, qu’il avait discuté avec le Lincentois qui lui avait demandé s’il aimait les travestis. Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’acte sexuel sur le parking. Le Lincentois a quant à lui déclaré qu’il s’était travesti puis arrêté dans le but de voir un homme et savoir s’il lui plairait, habillé en femme. Il a expliqué qu’un homme était venu vers lui et il lui avait touché le corps et les fesses. Il a reconnu s’être accroupi mais a prétendu qu’il n’était pas en train de faire une fellation à cet homme.

Le 10 mai 2021, les services de police ont été informés qu’une personne se masturbait dans un véhicule de type camionnette blanche à hauteur de la rue des Prés à Waremme. Le requérant a signalé les faits après avoir reçu une vidéo de la scène via les réseaux sociaux. En consultant la vidéo, les policiers ont constaté que le conducteur était bien en train de se masturber. Le propriétaire de la voiture a été identifié comme étant le Lincentois. Le lendemain, un homme s’est présenté au poste de police de Crisnée pour être entendu. Il a déclaré avoir reçu une vidéo concernant la scène qui s’était déroulée la veille.

Le 17 mai, les services de police ont encore été appelés à se rendre à la rue des Prés à Waremme car une personne de passage aurait reconnu le véhicule d’une personne qui aurait des agissements suspects sur le parking en face de la crèche. Le véhicule était stationné en face de la crèche et le conducteur était maquillé et habillé en tenue féminine. Il avait déclaré aux enquêteurs qu’il se “transformait”, de manière occasionnelle dans sa camionnette. Il a expliqué ne pas faire cela dans le but de s’exhiber mais a admis se masturber très fréquemment parce que le fait de se déguiser en femme l’excitait et qu’il agissait sur pulsions. Il a reconnu par ailleurs que c’était bien lui qui avait été vu précédemment. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer. Il a donc été condamné par défaut.