L’IPES a vibré au chant des comédies musicales

Qu’à cela ne tienne, le spectacle a finalement démarré sur les chapeaux de roue. Au programme: des grands classiques dans la première partie tels que Belle, le Temps des Cathédrales… repris en chœur. La deuxième partie s’est concentrée sur un opéra plus rock, plus punch et énergique. Un régal pour les amateurs du genre qui étaient une centaine à se déplacer.

Pour la bonne cause

Les bénéfices de cette soirée reviendront à l’association Benoît et Michel, une ASBL d’aide aux sans-abri, qui cherche à leur offrir un logement pérenne. Le 12 novembre prochain, au même endroit, sera organisée une autre soirée au profit de Heart’s Angels, qui permet aux personnes en soins palliatifs de réaliser un souhait. Ce sera, cette fois, Olivier Laurent, revenu de France pour l’occasion, qui animera la soirée. "C’est un imitateur hors pair, souligne Jean-Paul Sauveur. On espère remplir la salle mais les temps sont assez durs en ce moment." En effet, la culture peine parfois à trouver son public. Mais Jean-Paul Sauveur et sa femme ne désespèrent pas et se réjouissent déjà de la prochaine date.