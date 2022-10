Le marathon propreté, la course aux sanctions ?

Dans le cadre de l’opération "Marathon de la Propreté", initiée par Be WaPP, la Ville de Waremme a sensibilisé toute la semaine les Waremmiens. Après le marathon de la vitesse, place à celui de la propreté. "Durant toute la semaine, nous avons fait énormément de sensibilisation et de prévention avec différentes actions, explique Hervé Rigot, échevin de la Propreté. Tout s’est très bien déroulé et on sent les citoyens réceptifs. Les écoles de tous les réseaux confondus se sont aussi énormément investies et c’est toujours agréable de voir les jeunes générations s’impliquer." Des actions de sensibilisation ont eu lieu telles que la distribution de cendriers de poche aux fumeurs, des poubelles de voitures aux automobilistes ou encore des distributeurs de sacs à déjections canines aux propriétaires de chiens.