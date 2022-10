Trop peu visibles, les deux nouveaux ronds-points de la chaussée Romaine à Waremme ?

Le commissaire divisionnaire de la zone de police Hesbaye, André Jamers, recadre: "Concernant l’éclairage des ronds-points, il sera bientôt fonctionnel, dit-il. Le nécessaire est en train d’être fait, j’ai d’ailleurs vu des équipes travailler ces derniers jours. C’est imminent." De plus, le chef de zone informe que des catadioptres ont été commandés et seront placés en plus de l’éclairage.

André Jamers explique notamment cette absence d’éclairage par le fait que la réouverture de la chaussée avait été précipitée à l’aube de la rentrée scolaire, fin août. "On savait que tout n’était pas encore achevé."

Vitesse inadaptée, conduite sous influence

Il tient toutefois à souligner qu’ "il est réducteur de dire que les accidents sont ici provoqués par un manque de visibilité des ronds-points. Pendant des mois il y a eu des travaux les concernant. Ils sont rares ceux qui ne savent pas que ces giratoires sont là. Et j’aurais tendance à renvoyer les usagers vers l’article 10.1 du code de la route, qui exprime la nécessité d’adapter sa vitesse en fonction de tout un tas de facteurs, dont le manque de visibilité."

C’est que beaucoup d’accidents sont surtout provoqués par une vitesse excessive, comme le constate la police. "On fait clairement face à une vitesse inadaptée mais aussi à une conduite sous influence…"