L’éclairage public, allumé en pleine journée ?

Et justement, en parlant de LED, la première phase de la transition vers la LED du parc d’éclairage public waremmien commencera prochainement. "Ce travail sera effectué en deux phases: la première, cette année, concerne le remplacement de 1 400 points lumineux basse et haute pression. La seconde, elle, sera réalisée en 2024 et concerne 750 points haute pression." Des travaux donc le coût est estimé à 460 000 € pour cette première phase ( "210 000 de part communale et 250 000 de RESA"). Avec un retour sur investissement sur près de trois ans.