Des sépultures désaffectées, 48 nouvelles installées

Le cimetière du centre va faire l’objet de travaux de désaffectation des sépultures non concédées. Dans ce cadre, ce sont 36 nouveaux caveaux et 12 nouvelles cavurnes qui vont être posés pour répondre aux besoins. "C’est un travail de réhabilitation de nos cimetières qu’on mène chaque année, dit l’échevin Hervé Rigot. On va en profiter pour procéder au placement de nouvelles bornes d’identification des allées puisqu’il est aujourd’hui difficile de s’y retrouver."