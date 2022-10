Vers un nouveau parc vert au Tumulus pour répondre aux enjeux de notre temps

Le projet de la Ville avait fait l’enthousiasme de la ministre lorsqu’il lui avait été présenté, comme l’explique l’échevin. "Mais il doit encore être rendu à la Région pour être définitivement accepté." S’il l’est, il pourra bénéficier d’un subside de 80%, soit, intervenir à hauteur de 341 801 € sur les 427 251 € estimés. Et la Ville espère que les Waremmiens pourront fouler ce nouveau parc à l’été 2023.

Déminéraliser la place

Quels sont donc les objectifs de ce vert projet ? D’une part, créer un espace vert accessible et inclusif, tout en y intégrant les usages et besoins exprimés par la population. D’autre part, lutter contre les îlots de chaleur, "en déminéralisant l’actuelle place en enlevant un maximum de béton, tout d’abord, et en rendant perméabilisant les sols. Ensuite, en y plantant certains types de végétaux bien spécifiques qui vont aider à l’absorption des eaux." L’idée est également d’y développer une certaine diversité végétale accueillante pour la petite faune. On retrouvera également des hôtels à insectes, nichoirs, bancs et autres bacs potagers. "On va pouvoir donner un poumon d’oxygène au cœur de Waremme."