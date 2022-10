La propreté en ligne de mire durant toute une semaine à Waremme

La semaine prochaine, la priorité sera donnée à la propreté à Waremme. "L’ensemble des services et de la population seront mobilisés", souligne Hervé Rigot, échevin de la Propreté. Organisé par Be Wapp et le département de la police et des contrôles du SPW, ce marathon de la propreté a pour objectif de sensibiliser les citoyens, de contribuer à l’éducation des plus jeunes et d’intensifier les contrôles répressifs en matière d’abandon des déchets. "En dehors des dépôts clandestins, on cible surtout les déchets qui sont jetés hors de poubelles comme les canettes, les emballages liés à la consommation horeca ou les mégots de cigarettes qui sont un véritable fléau." L’attention est aussi attirée sur les déjections canines qui traînent sur les trottoirs.