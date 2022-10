Bientôt des pommiers à l’IPES

Un dossier doit être rendu pour mars prochain afin d’espérer obtenir ce fameux label. Et pour l’obtenir, il faut répondre à différents critères, notamment d’un point de vue santé du consommateur, lutte contre le gaspillage alimentaire, protection de l’environnement… "Il existe trois nouveaux à ce label, souligne encore Maude Philippe. Si on répond à autant de critères, on obtient un épi. Si on répond à davantage, on obtient le deuxième…"

Un verger dans l’école

Pour atteindre son objectif, l’IPES de Hesbaye a donc décidé de planter 7 ou 8 pommiers prochainement, dans l’enceinte de l’école. "On aimerait devenir autonome d’un point de vue pommes, résume Julien Humblet, professeur d’histoire-géo à l’école, qui participe activement au projet. Chaque année, nous allons cueillir des pommes pour les distribuer. Le but serait ici de se servir des nôtres et de créer une éco-team autour de cela."

Les élèves mettront donc la main à la pomme le 7 novembre prochain, pour élaborer leur verger qui servira lors de l’animation "Croque Local" du "Good Planet challenge". Une activité d’ailleurs très appréciée des élèves. "Manger sainement pour moi, c’est important, glisse Johan, élève de 3e secondaire et participant. Je suis en sport-études et cela m’occupe beaucoup."

Ces pommes pourront également servir à la section boulangerie pour la confection de ses pâtisseries.