Trois passages pour piétons seront bientôt sécurisés

Éclairage, barrières et signalisation sont projetés sur certains passages pour piétons de Waremme, en vue de les sécuriser. "On a pris le temps d’observer et d’analyser l’utilisation et l’illumination d’un grand nombre de passages pour piétons dans la ville et on a décidé d’en aménager trois: celui de l’avenue Reine Astrid situé en face de la banque Crelan et celui de la rue de Huy situé en face de l’IPES, tout d’abord. La visibilité sur ces passages par temps de pluie et quand il fait sombre est assez mauvaise. On veut donc appuyer la signalisation par l’installation sur chaque passage d’un panneau éclairé au LED et qui s’allumera au passage d’une personne via un capteur. Il fonctionnera à l’énergie solaire", détaille l’échevin de la Mobilité, Julien Humblet.