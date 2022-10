On va évacuer 1 000 tonnes de terres du hall de « la carotte »

Il ressort qu’il s’agit ici de terres conformes aux normes de versage et qui nécessitent donc un enfouissement technique de classe 3. "Nous allons donc les évacuer vers le centre d’enfouissement de Sprimont, le plus proche et le moins onéreux."

L’évacuation de ces terres (chargement, transport et versage) coûtera à la Ville de Waremme un montant estimé de 30 189 €, qui sera imputé aux dépenses extraordinaires.