La perte du capot d’un avion sur un toit à Waremme ? Un incident jugé sérieux

Cet avion qui avait perdu, de nuit, un morceau de son réacteur sur le toit d’un garage à Waremme, on l’a encore tous en mémoire. C’était il y a un peu plus d’un mois. Et là, l’écolo wanzois Nicolas Parent, avec sa casquette de député fédéral, vient de questionner le ministre de la Mobilité, l’écolo Georges Gilkinet. Il a rappelé aussi cet incident survenu à deux pas de là quelques jours plus tard: un Boeing 747 de la même compagnie Air Atlanta Icelandic avait dû délester son kérosène au-dessus de la mer avant d’atterrir à l’aéroport de Liège.