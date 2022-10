On va réparer le terrain de football synthétique du stade communal, avant son remplacement

W@lter: « On est un peu ennuyé »

Lors de la séance publique du conseil communal de ce lundi, le groupe d’opposition W@lter, par la voix du conseiller Lionel Henrion, s’est dit "un peu ennuyé" par ce projet de rénovation. Il s’explique: "Pas par le fait qu’on fasse une dépense pour le foot, qu’on a déjà validé à maintes reprises ces dernières années. On est ennuyé aujourd’hui de valider une dépense qui a un effet extrêmement temporaire. On va venir mettre un sparadrap sur un terrain qu’on va de toute façon remplacer quelques mois plus tard… On a donc une proposition pour économiser ces 50 000 €."

Le conseiller propose donc, comme cela était prévisible, de procéder au remplacement sans passer d’abord par la réparation du terrain existant. "Tout comme pas mal de clubs de football, même à un très bon niveau, qui sont de temps en temps amenés pour des questions d’infrastructure à être accueillis provisoirement à Waremme, ne pourrait-on pas charger le club qu’on lui rende la pareille en utilisant d’autres infrastructures le temps qu’on remplace le terrain ? Uniquement pour les matches qui le requièrent évidemment puisque nous n’avons pas qu’un terrain."

« On est obligé d’intervenir »

Ils sont 450 jeunes et moins jeunes du club de foot waremmien à utiliser le terrain. "On ne dispose que de trois terrains de football éclairés. Alors bien sûr, on a déjà réfléchi à la possibilité de déménager les équipes en cours de saison mais c’est quasiment infaisable, car aucun site dans la région n’est aujourd’hui en mesure de pouvoir accueillir autant de personnes tout en accueillant leur propres joueurs", se défend l’échevin.

Et si on intervient pas pour procéder aux réparations, "il y a un risque pour la sécurisation du terrain mais aussi qu’il devienne inutilisable jusqu’à la fin de la saison. Je ne nous vois pas passer à côté de cette dépense-là, on est obligé d’intervenir."