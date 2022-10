La zone de secours va échanger sa caserne contre « la carotte »

Sauf qu’en septembre dernier, parmi les six offres qui avaient été déposées pour le rachat du bâtiment, il y avait celle de la zone de secours Hesbaye, "qui proposait plutôt à la Ville d’échanger “la carotte” avec sa caserne située rue Malvoz, plus la somme de 950 000 €". Une vente conditionnée par plusieurs exigences: une indemnisation maximale de 150 000 €, correspondant aux investissements consentis par la zone, sera payée par la Ville. Mais ce n’est pas tout.

La zone est emphytéote de la caserne qu’elle occupe encore aujourd’hui. Le bail emphytéotique a été signé le 17 juin 2015 entre la Ville, propriétaire du bâtiment, et la zone de secours donc, pour 99 ans. "Ce bail comprend un immeuble, ses annexes, garages et parking", et actait le canon fixé à 48 000 € par an pendant 11 ans (à partir de 2015 donc) et à 100 € par an à partir du 1er janvier 2026. "L’ensemble des canons qui courent jusqu’en 2026 devront également être payés par la zone de secours jusqu’à ce qu’elle retrouve la pleine propriété du bâtiment." Si la zone n’est pas en mesure de libérer l’occupation de la caserne au 1er janvier 2026, une indemnité de 8 000 € par mois devra être payée par la zone à la Ville.

« C’est du win-win de tous les côtés »

De cette manière, quand l’échange aura eu lieu, les pompiers quitteront l’actuelle caserne (rue Malvoz) pour s’installer dans le bâtiment de "la carotte" (parc industriel) tandis que les ouvriers de l’actuel hall de voirie (rue Sous-le-Château) quitteront leur bâtiment devenu trop exigu et délabré, ceci pour s’installer dans la caserne vidée de ses pompiers. "L’actuel hall de voirie, lui, sera détruit pour permettre le développement d’un espace vert sur le site du Rewe, comme cela était de toute manière prévu", dit Jacques Chabot, qui ajoute que cette opération immobilière répond à des motifs d’intérêt général. "C’est du win-win de tous les côtés: pour les pompiers, pour les ouvriers communaux, pour les finances communales et pour le projet d’aménagement du Rewe."

C’est qu’il faut intégrer tous ces éléments dans un ensemble plus vaste, comme le dit le mayeur, comprenant des enjeux sociaux et environnementaux liés au développement d’un projet d’urbanisme consistant à la création d’un espace vert le long du Geer, comme cela avait été annoncé en 2019.

"Si on ne procédait pas comme expliqué précédemment, il aurait fallu, pour accueillir le hall de voirie, ou louer un bâtiment, ou faire l’acquisition d’un immeuble. Car on est dans l’obligation de répondre aux exigences de bien-être de nos ouvriers", conclut le bourgmestre.