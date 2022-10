La Ville fera appel à une société extérieure pour l’entretien des cimetières

Toutefois, l’échevin explique que la Ville n’est pas en mesure de supporter financièrement une augmentation de ses effectifs (qui comptent 25 ouvriers communaux, tous services confondus). "C’est donc par respect pour les défunts mais aussi pour les citoyens qu’on a décidé de faire appel à un opérateur extérieur." Et il en coûtera à la Ville 149 000 € par an. "Cela comprend cinq interventions par an dans chaque cimetière de la commune. Le contrat sera signé pour un an, renouvelable deux fois. On ne s’engage donc pas durant trois ans et on peut donc décider de ne pas poursuivre si on n’est pas satisfait du service qu’on espère provisoire."

« On est en train de tout externaliser »

Pour le conseiller d’opposition Thierry Bataille (W@lter), "je me demande si faire appel ainsi à des sociétés extérieures ne signifie pas la fin du service de voirie communal, lance-t-il. On est en train de tout externaliser. Quand je vois le montant de 149 000 € que ça va nous coûter par an, alors qu’on engage ! Des gens qui cherchent du travail, il y en a bien assez."

L’échevin Rigot rétorque qu’il y a de plus en plus de missions dévolues aux Villes et qu’il devient de plus en plus compliqué de toutes les assumer. "Si on compare avec Wanze, c’est 60 ouvriers communaux qui y travaillent. Alors oui, 25 à Waremme, ce n’est pas suffisant et si on pouvait augmenter nos effectifs, on le ferait. Mais il faut bien comprendre que brut, un ouvrier coûte 60 000 € par an. Et on n’a pas le budget pour engager une équipe spécialement dédiée aux cimetières."