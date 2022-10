Vendredi passé, c’était le dernier jour de la 2e récolte de nourriture pour animaux organisée à Waremme. Et ce sont 98 kilos de nourriture qui ont été généreusement donnés. « Nous avons reçu des denrées alimentaires pour chiens, chats et cobayes », informe la Ville, qui précise que du foin et de la litière ont également été donnés durant cette édition.