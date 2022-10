Licenciement chez Mölnlycke: pourquoi licencier si on crée un nouveau service à Waremme ?

La CSC, syndicat chrétien, a réagi en annonçant son intention de "mettre tout en œuvre pour défendre les emplois" (voir L’Avenir de vendredi). A son tour, la CGSLB, syndicat libéral, a tenu à apporter son éclairage sur cette annonce. Et Vicky Hendrick, secrétaire permanente CGSLB, de rappeler que le groupe Mölnlycke a dégagé une marge importante et a distribué des dividendes aux actionnaires. "Ces derniers mois, le personnel a été pressé comme un citron" afin de parvenir à ces bons résultats financiers. Ce qu’ils en ont ? Une annonce de licenciement collectif et un plan Renault. Avec une question posée par le syndicat: est-il question d’une réflexion stratégique ou bien d’une délocalisation ? Mölnlycke a expliqué son intention de rapprocher le client du service client. Mais ce sont les travailleurs waremmiens qui sont en contact avec ces clients. Travailleurs qui pourraient être intéressés à partir travailler à l’étranger dans un des différents pays en lien avec le siège central waremmien, s’ils ne veulent pas rester sur place. "Il faut aussi voir s’il y a des possibilités de départ en prépension pour réduire le nombre de licenciements", poursuit Vicky Hendrick. Et d’ajouter: "ce qui est aberrant, c’est qu’il y aura toujours un service client qui restera à Waremme et qu’on va même créer une nouvelle équipe avec engagements. Quand on parle de fermeture, on n’envisage pas de réengager. Qu’on aille chercher ce nouveau personnel dans celui qui est licencié."

Une première réunion du conseil d’entreprise extraordinaire, dans le cadre de la loi Renault, se tiendra le 19 octobre prochain.