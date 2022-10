Mölnlycke licencie 41 travailleurs de son site de Waremme

Son site waremmien, centre stratégique, intègre une usine de production, un centre de service à la clientèle, un département logistique qui gère les centres de distribution européens et un service de "supply chain". Mölnlycke Waremme emploie 300 personnes. Le service client ou GCC (Global customer care) dessert les professionnels de la santé du monde entier en leur fournissant du matériel.

Une réflexion stratégique

Et aujourd’hui jeudi, à l’issue d’un conseil d’entreprise extraordinaire, Mölnlycke a annoncé à son personnel son intention de relocaliser l’activité de son service client. Il ferme dès lors son département Global Customer Care de Waremme. Une décision qui devrait entraîner le licenciement de 41 employés. "C’est une question de réflexion stratégique", explique Pascal François, porte-parole.

Le service client de Waremme prenait en charge les clients du Benelux, de France, d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de Norvège, de Suède, de Danemark et Finlande. Autant de clients de pays différents qui étaient gérés depuis le service client waremmien. "C’était un gros pôle, avec tout ce que cela peut engendrer comme difficultés."

La procédure Renault enclenchée

La fermeture du Global customer care de Waremme n’est donc pas décidée pour des raisons économiques mais bien "dans une logique stratégique de développement du groupe au niveau mondial. On se rapproche des marchés pour plus de proximité, plus de compréhension. Les clients auront un point de contact dans leur pays. On veut rapprocher les agents de leur marché." De plus, ces agents auront désormais des compétences commerciales qu’ils n’avaient pas au sein du service waremmien. Il y aura donc bien toujours un service client à Waremme mais avec une plus petite clientèle à couvrir et avec une dimension commerciale. Une unité export restera aussi basée à Waremme. La réorganisation implique par ailleurs qu’une équipe supplémentaire Centrale Operations Team soit créée en Hesbaye.

Afin de pouvoir licencier ces 41 personnes, le groupe Mölnlycke va déclencher la procédure Renault à partir de mars 2023. Ce qui permettra un accompagnement collectif des membres du personnel licenciés. Ces 41 employés "auront la possibilité de se positionner pour de nouvelles offres d’emploi en interne au groupe", mais ils seront aussi accompagnés afin de trouver un emploi ailleurs. Avec une chance de retrouver un job facilement ? "Ce sont des bacheliers et universitaires. Ils parlent entre deux et six ou sept langues. Sur le marché liégeois, ils ont des profils hyper recherchés dans des secteurs qui sont présents, comme le médical, le pharma, les biotech, le fret, la logistique, assure le porte-parole. Ce sont des profils tellement spécialisés mais aussi polyvalents que cela ne les freinera pas." L’âge de ces personnes ? "On a autant des jeunes travailleurs intérimaires que des personnes qui ont 20 ans d’ancienneté."

Pas de fermeture du site envisagée

Pascal François le reconnaît: l’annonce faite par le directeur général du groupe, qui est à Waremme aujourd’hui pour l’annonce au personnel, a fait l’effet d’un "coup de massue ". Mais il se veut aussi rassurant: aucun autre service de Mölnlycke Waremme ne sera impacté par une future décision. "Ce n’est que ce service client qui est impacté. Il n’y a pas d’autre plan. Il y a une réelle volonté de rassurer les travailleurs, il n’y a pas d’autre phase. Et il n’y a pas de fermeture d’usine prévue. Le pôle waremmien était et reste stratégique. Il couvre l’Europe en termes de production et de distribution." La preuve ? Le groupe Mölnlycke vient d’investir dans l’achat d’une machine, en provenance de Taïwan pour la fabrication de 450.000 kits chirurgicaux par an. Et cette machine a été installée à Waremme. "C’est la preuve que le groupe croit en l’avenir de Waremme", affirme Pascal François.