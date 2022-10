L’ASBL Agora va organiser deux ateliers à Waremme, sur la médiation en entreprise et en milieu scolaire

Gérer les conflits par la médiation, c’est la raison d’être de l’ASBL waremmienne Agora Médiation. Cette plateforme – qui rassemble médiateurs, avocats, notaires, huissiers et autres magistrats, enseignants, greffiers… – organisera deux ateliers ce mois-ci: l’un sur la médiation en entreprise (le 10 octobre de 13 h 30 à 17 h à la Justice de paix de Waremme, rue Vendervelde), l’autre sur la médiation en milieu scolaire (le 14 octobre de 9 h à 16 h 30 à l’IPES, rue de Huy). Ceci dans le cadre de la Semaine de la médiation. "Dans le premier, on va voir les possibilités de médiation qui existent, que ce soit entre les entreprises ou au sein d’une même entreprise, explique le juge de paix René Constant, président-fondateur d’Agora. Ça peut être dans une situation de conflit pour le partage d’un marché, de problèmes entre associés qui se disputent sur la gestion de l’entreprise, la concurrence déloyale ou abusive ou encore les problèmes de relations sociales entre patrons, cadres et employés. Ou encore des membres du personnel qui nuisent à l’ambiance de travail…"