Explosion des factures énergétiques à Huy-Waremme: les CPAS « face à un tsunami »

"En 2021, sur l’ensemble de l’année, nous avions dû traiter 550 demandes en matière d’énergie, précise Xavier Mercier, président du CPAS de Wanze. Au 30 juin 2022, nous étions déjà à 350 demandes et la courbe de croissance s’est accélérée ces dernières semaines. Notre bureau permanent se réunit une fois tous les quinze jours. Lors de la dernière réunion, ce sont 111 dossiers qui étaient sur notre table."

« Nous ne sommes qu’à l’entrée du tunnel »

Présidente du CPAS hutois, Geneviève Nizet, qui ne dispose pas encore de chiffres, emploie, elle, une image très forte. "Nous sommes confrontés à un tsunami. Bois, pellets, gaz, mazout, électricité: les demandes d’intervention affluent de partout. En réalité, elles ne concernent pas que les factures énergétiques. Des citoyens paient leurs factures de ce type mais se retrouvent alors en difficulté pour d’autres postes. On nous demande d’intervenir dans les frais scolaires, l’aide alimentaire ou encore dans les frais de carburant pour aller travailler. La difficulté réside aussi dans le fait que nous n’avons aucune visibilité. Nous ne sommes qu’au début."

Un sentiment que partage Luc Vandormael, président du CPAS de Waremme et président de la Fédération des CPAS de Wallonie. "Nous constatons une nette augmentation mais nous ne sommes qu’à l’entrée du tunnel, assure-t-il. Car beaucoup de citoyens n’ont pas encore pris la mesure de ce qui les attend. Soit parce qu’ils n’ont pas encore reçu de demande de régularisation par rapport à leur consommation de gaz et/ou d’électricité, soit parce qu’ils bénéficient toujours d’un contrat fixe."

L’afflux massif, Éric Englebert, à la tête du CPAS d’Amay, ne l’attend qu’au printemps 2023. "Parce que les régularisations sont prévues en avril sur notre territoire. Cette année, on n’en était qu’au début du conflit en Ukraine et l’impact était limité. Mais pour l’an prochain, les montants réclamés risquent d’être colossaux. Même pour les ménages qui bénéficient du tarif social ou du tarif social élargi."

Ces craintes, les CPAS en milieu rural les partagent aussi. "On s’attend à une augmentation exponentielle des demandes d’aide dans les mois à venir, prédit Renaud Jallet, le directeur du CPAS marchinois. On constate toutefois déjà des effets actuellement. Lors de la séance du conseil communal de septembre 2021, nous avions eu à traiter quatre demandes liées aux coûts énergétiques. Cette année, pour le même mois, nous étions à 17."

« Trouver des solutions adaptées est une urgence absolue »

Si le directeur marchinois n’enregistre pas encore l’arrivée de nouvelles catégories socioprofessionnelles, ce n’est pas le cas partout. "La petite classe moyenne se tourne vers nous, juge Xavier Mercier. La situation est aussi problématique pour des pensionnés. J’en veux pour preuve l’exemple de cette dame qui touche 1 500 € et qui versait 50 € d’acompte mensuel, avec une régularisation annuelle de 200 à 300 €. Aujourd’hui, elle doit verser un acompte de 500 € alors qu’elle paye aussi un loyer de 650 €. C’est tout bonnement impossible."

À Huy, Geneviève Nizet confirme: "Nous sommes confrontés à un public de plus en plus diversifié, avec des demandes de plus en plus complexes. De plus en plus de gens qui travaillent, souvent à temps partiel, viennent nous trouver. Parfois, on ne sait pas jusqu’où on doit répondre."

Et Xavier Mercier de lancer un cri d’alarme. "La situation actuelle est intenable et c’est le contribuable local qui risque de payer l’addition. J’en appelle au gouvernement fédéral ou à l’Europe à trouver des solutions adaptées. Les mesures adoptées jusqu’à présent sont insuffisantes. Trouver des solutions, c’est une urgence absolue. Sans quoi, on sera bientôt exsangue."