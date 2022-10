Collecte des déchets verts: « Sofie » prend la relève

C’est la réussite de ce système dans d’autres communes qui a poussé la Ville de Waremme à l’adopter à son tour. Des communes parmi lesquelles Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Verlaine, Remicourt, Nandrin, Engis, Amay, Saint-Georges, Neupré…

Dès l’année prochaine, donc, la collecte se fera chaque semaine et le prix dépendra du volume de la poubelle-conteneur demandée, au nombre de trois en tout: 140 litres, 240 litres et le conteneur industriel de 660 litres. "Les prix seront moins élevés la première année (NDLR: respectivement 52 €, 91 € et 206 € en 2023) et augmenteront l’année suivante , sauf pour le plus gros volume (NDLR: respectivement 75 €, 130 € et 206 € à partir de 2024) ", ajoute l’échevin. Plus on produit de déchets, plus le service revient donc cher à l’année.

Les Waremmiens recevront dans leurs boîtes aux lettres un courrier pour les informer de cette nouveauté. "Il suffira ensuite aux personnes intéressées de faire la demande auprès de la Ville pour accéder à tel ou tel conteneur et aux levées", explique encore Raphaël Dubois, qui précise toutefois que le citoyen n’a évidemment aucune obligation de souscrire à l’offre puisqu’il peut toujours aller déposer ses déchets au parc à conteneurs.