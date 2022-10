La maman de Dina compte aller en appel… seule: « Pas question de baisser les bras »

« Je veux être entendue par un juge d’instruction »

Carine le dit et le répète, "je veux être entendue par un juge d’instruction. Il y a des manquements dans l’enquête déjà menée et je veux que des devoirs d’enquête soient rouverts. Je n’en démordrai pas, Dina était ma vie et j’irai jusqu’au bout." Et si ce recours ne donne rien, "j’irai en cassation".