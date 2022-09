Des bouteilles lancées à la mer

Des dizaines et des dizaines de mails ont été envoyés par le couple de restaurateurs pour raconter son histoire et lancer un appel à l’aide. « On a reçu en tout et pour tout six réponses dont certaines qui ne servent à rien. Les ministres Clarinval et Borsus nous ont répondu. L’un dit être conscient de la situation de pénurie de travailleurs alors qu’il y a beaucoup de chômeurs… L’autre, idem, mais dit malheureusement ne rien pouvoir faire. En Allemagne et en Italie, ils trouvent des solutions mais rien en Belgique, dit Corine. On se sent seul, abandonné. On nous laisse tomber. » N’est-il pas temps de prendre les choses en main et de s’adapter ? « On s’adapte depuis 2020, depuis la crise Covid. Là, on a les boules. »