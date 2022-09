Covid, manque de personnel, énergies : situation compliquée au restaurant Orchidea à Waremme

"Entre le Covid, la crise énergétique et le manque de personnel, il n’y a plus d’avenir dans l’horeca. Il est hors de question que nos filles reprennent le restaurant un jour, annonce Corine, catégorique et désabusée. Mon mari et moi préférons mettre la clé sous la porte que de leur laisser ça…"

Ce qui met les deux époux dans un tel désarroi, c’est tout d’abord le manque de personnel. Ou plutôt, le manque de personnes motivées et qualifiées pour intégrer l’équipe du restaurant sur le long terme.

"Le problème, c’est que les gens (et je précise que je ne cible pas les jeunes ici) n’ont plus d’éducation et de civisme. Aujourd’hui, beaucoup travaillent pour s’acheter le dernier smartphone à la mode ou pour payer une facture. Mais une fois leur objectif atteint, ils ne travaillent plus et vous laissent tomber", déplore Corine, qui ajoute qu’elle et son mari ont été lâchés par l’une de leurs serveuses en avril dernier. Idem par le pizzaïolo, "qui travaillait pourtant depuis un an chez nous, il est parti sans préavis".

« Un soir, on était deux pour gérer 120 couverts »

Une réalité qui mène à des situations parfois délicates, comme ce fut le cas cet été. "Un lundi soir, on s’est retrouvé à deux pour gérer 120 couverts, restaurant et terrasse compris. On était déjà confronté à tout cela avant la pandémie mais depuis, c’est encore pire. Là, on constate un retournement de la situation: l’ouvrier se sent en position de force. Je pense que ces comportements de la part des travailleurs sont dus à un manque d’éducation", répète la restauratrice.

Aujourd’hui, pour gérer une salle qui peut accueillir jusqu’à 86 couverts, le couple a engagé trois nouveaux serveurs en 18-20 h/semaine. Le restaurant tourne avec un chef cuistot, "mon mari", un apprenti et un commis en cuisine ainsi qu’un plongeur. "Durant les vacances, on travaille aussi avec 15 étudiants super-motivés et volontaires."

« On ne travaillera pas pour payer de l’énergie »

Le restaurant coûte à Corine et Andrea 2 200 € en électricité et 1 200 € en gaz, chaque mois. "Ce montant n’a pas encore été régularisé car on a signé en mai. On a fait faire une simulation et si on signait aujourd’hui, l’électricité nous coûterait, par mois, 3 700 € et 2 400 € pour le gaz !"

Le jour où leurs coûts en énergies seront régularisés, "on ne pourra pas augmenter nos prix non plus. On a donc pris quelques mesures pour limiter les frais, comme renoncer à certaines préparations telles que les ravioles de homard. Car on ne veut pas vendre un plat de pâte à un prix exorbitant."

Le restaurant a également été équipé en ampoules Led ; façade et enseignes sont éteintes à 19 h 30. Aussi, "on n’accepte plus les commandes de pizzas après 20 h 30 pour faire tourner notre four moins longtemps. Avant, il tournait facilement jusqu’à minuit…"

Et clairement, "si on est régularisé à un acompte de plus de 10 000 €, l’Orchidea, ouvert depuis 33 ans, fermera ses portes. On ne travaillera pas pour payer de l’énergie et des taxes."