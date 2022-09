Fernand Moureau, un centenaire qui a une santé de fer… forgé

Ses petits-enfants justement, parlons-en. Papy Fernand aimait les raccompagner de l’école. Il leur nettoyait la zone sous le pont à proximité afin qu’ils puissent y jouer. Véritable bricoleur, il n’hésitait pas à réparer des roues de vélo avec un tuyau d’arrosage. Il passait également une bonne partie de son temps à fabriquer des objets et meubles en fer forgé. Et force est de constater qu’il aime toujours autant raconter ses souvenirs d’antan avec nostalgie, joie et amour.

Pourtant, la vie ne l’a pas toujours épargné. Né le 28 septembre 1922 à Faimes, rue de Huy, il a tout d’abord travaillé avec son père qui était maréchal-ferrant. Fernand aime surtout la soudure et la ferronnerie. Et s’il travaille le jour dans la petite entreprise familiale, le soir, il suit des cours à l’IPES de Waremme. Travailleur acharné et étudiant sérieux, il décroche de nombreux diplômes, brevets et distinctions. Mais la guerre vient tout bouleverser. En septembre 1942, alors qu’il n’a que 20 ans, il est convoqué par l’autorité allemande pour le travail obligatoire en Allemagne. Ce n’est qu’à la troisième convocation, parce que sa famille est menacée, qu’il se résout à y répondre. Ce dur labeur durera trois longues années.

Fernand Moureau se marie en 1950 avec Marie-Louise Gilsoul qui lui donne trois enfants, Arthur, Freddy et Claudine. Fernand travaille comme indépendant jusqu’en 1965. Il entame ensuite une carrière d’enseignant en technologie et soudure à l’école des cadets de Namur puis dans l’enseignement spécialisé à Flémalle jusqu’en 1987. Son épouse est malheureusement décédée en 2012, tout comme son fils Arthur. Mais la retraite et les malheurs ne lui ont pas enlevé le goût du travail bien fait. Il affiche encore une santé aussi solide que le métal qu’il aime façonner et passe encore aujourd’hui, la plupart de son temps dans son atelier. Parmi ses créations, on retrouve des tables, des étagères, des porte-journaux, mais aussi des barrières comme celle qui trône fièrement devant de sa maison.