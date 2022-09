Un homme brise la vitrine du café Casa del Pecket avec une barrière Nadar

Cette nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h du matin, un individu a brisé, au moyen d’une barrière Nadar, la vitrine du café Casa del Pecket, place Albert Ier à Waremme. Le résultat d’un différent entre le couple qui gère l’établissement et un homme, par ailleurs connu dans le quartier pour avoir détruit son appartement et la vitrine d’un salon de coiffure… "Il y a quelques semaines, ce même monsieur a démoli son appartement et une semaine plus tard la vitrine du salon de coiffure qui se trouve juste en bas, témoigne Gianni Docteur, le compagnon de la gérante de la Casa del Pecket, Mélanie Theuwis. Ici, on a commencé à avoir des problèmes avec lui la semaine passée. Cet homme est entré dans notre café avec un autre homme. Je les ai surpris accroupis dans les toilettes en train de sniffer de la cocaïne. Je leur ai sommé de partir. L’un est parti sans faire d’histoire, l’autre n’a pas voulu partir et s’est même montré agressif. La situation s’est envenimée et on a fini par se bagarrer, après quoi il est parti."