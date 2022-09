Dina tombée d’une falaise à Benidorm: l’enquête ne sera pas rouverte par la justice belge

La décision de la chambre du conseil n’étonne pas la maman. "On s’en doutait", déplore-t-elle. Elle qui dit une fois encore ne pas comprendre qu’on n’ait pas fait appel à un juge d’instruction. "Pourquoi est-ce un procureur du roi, de Nivelles de surcroît, qui se charge de cette affaire au lieu d’un juge d’instruction? Je ne comprends pas."

L’un des avocats de la Waremmienne, MePieter Filipowicz (que nous avons tenté de joindre, sans succès), avait affirmé que les choses auraient été bien différentes si le dossier avait été mis à l’instruction. L’avocat avait également confié qu’un recours pouvait toujours être introduit auprès de la Chambre des mises en accusation.

"Mais si c’est pour se retrouver avec les mêmes personnes devant nous, commente Carine, on ne va pas avancer. La Chambre du conseil reconnaît que des mystères subsistent. Je ne sais pas quels arrangements ont les justices belge et espagnole mais je suis certaine qu’on tente d’étouffer l’affaire. Depuis le début, de l’enquête espagnole jusqu’à aujourd’hui, on sent bien qu’on ne veut pas faire la vérité sur ce qui est arrivé à ma fille. Tant côté belge qu’espagnol. Et j’ignore pourquoi."

Une lettre au roi Philippe

En désespoir de cause, c’est vers le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et le roi des Belges que se tournent désormais la maman et son mari, qui leur ont écrit en espérant être entendus. "On ne sait pas encore si on ira devant la Chambre des mises en accusation. Car selon la Chambre du conseil, sa décision est sans recours", ajoute le mari de Carine, Christian Picquereau, qui a élevé Dina dès sa prime enfance.

On sent chez Carine Duchesne de la tristesse, de la colère aussi mais pas une once de désespoir. "On ne se reconstruit jamais de la mort de son enfant mais encore moins sans savoir ce qui lui est arrivé. Je continuerai à me battre et remuerai ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à ma fille. Dina était ma vie, ma confidente, mon amie, ma chair…"