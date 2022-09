L’ambassadeur du Rwanda à Waremme: «Ici, l’occasion de créer des ponts»

Ce mercredi, l’ambassadeur du Rwanda en Belgique, Dieudonné Sebashongore, était invité par la Ville de Waremme en vue de sceller cette amitié et de lancer des pistes qui permettront de possibles nouvelles coopérations Nord-Sud à l’avenir. Et pour l’occasion, plusieurs acteurs locaux et de coopération étaient également conviés tels que l’Union des Villes et Communes, l’IPES Hesbaye, les doyens de Hesbaye et de Huy, le Centre de coopération technique et pédagogique, l’ADL waremmienne…

«Agashinguracumu !»

La rencontre a débuté par un échange et un verre de l’amitié à la salle du conseil communal de l’hôtel de ville. Dans une ambiance bon enfant, tous ont dégusté la bière de la brasserie waremmienne Artisa’Malt. "Agashinguracumu ! (NDLR: “Un dernier pour la route” en kinyarwanda, équivalent de “Santé !”) ", lance Jacques Chabot en levant son verre en direction de l’ambassadeur. Ce qui ne manque pas de l’étonner.

Dieudonné Sebashongore dit se réjouir que "cette rencontre est l’occasion de créer des ponts entre nos cultures . Parfois, on se perd dans des projets grandioses alors que de petites choses peuvent aider et faire avancer tout autant." Ce dernier exprime également toute sa gratitude envers la Ville et se montre ravi par l’accueil qui lui est réservé.

Ça s’est passé de façon très positive.

"Le gouvernement rwandais ne pourra jamais oublier les actions caritatives du regretté Père Fraipont, qui a consacré toute sa vie aux jeunes Rwandais de Gatagara démunis et porteurs de handicap", souligne-t-il. Il ne manque pas non plus d’évoquer la fin du génocide perpétré contre les Tutsis et la stabilité qui s’en est suivie dans ce pays par ailleurs membre de la Francophonie et du Commonwealth.

Après un échange riche d’idées, des gerbes ont été déposées au pied du monument dédié à l’abbé Fraipont, puis, tous ont dîné à l’IPES Hesbaye, où ils ont pu déguster un délicieux menu concocté par les élèves de la section hôtellerie. Après ça, le groupe a visité les classes de boulangerie, pâtisserie, boucherie, chocolaterie et a pu échanger avec les élèves. Le bourgmestre de Waremme s’est dit enchanté par cette première rencontre avec l’ambassadeur. "Ça s’est passé de façon très positive."