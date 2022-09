Les Plaisirs locaux clôtureront la Semaine de la mobilité, dimanche prochain

Pour accueillir les activités prévues durant toute la journée, dès 10 h, les rues Joseph Wauters, du Valoir, une partie de la rue Charles Lejeune et la place Albert Ier seront en mode piétonnier. "On invite tous les Waremmiens à venir aux Plaisirs locaux par mode doux. Et pour les non-Waremmiens, les sept parkings qui se trouvent à moins de deux minutes du centre (NDLR: plus de 800 places) permettront de stationner les véhicules."

Part belle à la ruralité…

Les badauds pourront donc prendre plaisir à confectionner et déguster du pain grâce au four itinérant du GAL’Opain. La ferme en ville revient sur la place Albert Ier avec ses machines agricoles, ses stands de dégustation et ses animaux.

Et pourquoi pas prendre part, aussi, aux plaisirs d’une balade à vélo de 16 km à travers les villages, à la découverte des fermes (de 10 à 15 h au départ du bureau d’accueil du Royal Syndicat d’initiative). "On pourra aussi réaliser des smoothies grâce au “ vélo-smoothie ” du GAL Jesuishesbignon.be."

Des artisans locaux animeront 25 échoppes avec des produits bien-être tels que des parfums, bougies, cosmétiques naturels… Ceci aux côtés de foodtrucks qui permettront des dégustations de fruits, légumes, confitures, pralines, chocolats, pâtes fraîches, glaces entre autres fromages, yaourts… Sans oublier l’expo de vieux tracteurs, l’initiation à la trottinette électrique et au monoroue ou encore le skatepark provisoire.

…et à la culture

Emmanuel Guillaume fera redécouvrir l’aventure de Rémi Sans Famille, dans une promenade-spectacle de 5 km à pied. Le Concert de poche de la compagnie Les Gros Ours ravira quant à lui les enfants, et pas qu’eux. Deux propositions de Passage 9 qui nécessitent une réservation (au 019/33 90 94 ou via le www.passage9.be/billetterie).

Le grapheur Seon livrera un live painting dans la rue Joseph Wauters tandis que deux expositions d’art seront accessibles: l’une de Marielle Lejeune, à l’académie de musique. L’autre de Bart de Wolf, artiste international, du cru, qui propose des sculptures géantes réalisées avec des matériaux de récupération, dont des carcasses d’avion.