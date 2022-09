Waremme : Saint-Denys, une église riche de 150 ans d’histoire

Ce week-end, pour ses 150 ans, ce lieu de culte a ouvert ses portes aux curieux pour raconter son histoire… et dévoiler ses trésors. "Grâce à Joseph Jamaer, nous avons pu accumuler de nombreuses informations historiques et retrouver des objets uniques en leurs genres, souligne Cécile Streel, épouse de Marc Jadot, président du conseil de fabrique. Ce sont de véritables trésors!" Chapes, peintures murales, reliquaire de Sainte-Barbe, atours d’une vierge… La collection est impressionnante et protégée par un système d’alarme pour éviter les vols.

Une église qui plaît, à un endroit stratégique

Outre son intérieur atypique, l’église jouit d’une position stratégique, à proximité d’un point nœud. De ce fait, nombreux sont les curieux qui s’arrêtent pour la découvrir, elle et son histoire originale. "Nous avons dressé des tableaux avec les dates importantes et des documents historiques, indique Cécile. Nous allons les laisser pour les futurs visiteurs."

Les trésors, eux, devront bien entendu retourner dans leur cachette. Mais il était important pour cette petite paroisse de les montrer ce week-end. "Nous avons vraiment besoin de visibilité. L’intérieur est en mauvais état. Rien que pour refaire les fenêtres, ça nous coûterait 1 million d’euros. Mais on a l’espoir de pouvoir redonner un coup de neuf à l’endroit."

Peintures sur soie encore visibles

Il faut d’ailleurs savoir que l’église n’a jamais été rénovée en 150 ans. Des peintures sur soie sont toujours visibles, bien qu’en mauvais état pour certaines. « C’est un bâtiment classé mais en péril, regrette Cécile. Si elle doit être sauvée, c’est pour son côté unique, son décor qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Peut-être des jeunes pourraient-ils s’en inspirer et investir. » C’est en tout cas le souhait le plus cher des membres du conseil de fabrique.