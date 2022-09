Noces d’albâtre pour Angèle et Louis: 75 ans de mariage (vidéo)

Les deux époux étaient bien entourés, ce vendredi, puisqu’enfants et beaux-enfants étaient venus pour honorer ce mariage long de 75 ans, en plus du bourgmestre, Jacques Chabot, et de l’échevine des Seniors, Aurélie Van Keerberghen. ©Jacques Duchateau

Les deux époux étaient bien entourés, ce vendredi, puisqu’enfants et beaux-enfants étaient venus pour honorer ce mariage long de 75 ans, en plus du bourgmestre, Jacques Chabot, et de l’échevine des Seniors, Aurélie Van Keerberghen. "On s’est rencontrés pour la première fois à l’enterrement du fils du frère de papa, tué en Allemagne avant la Libération", se souvient Angèle. C’était à Gingelom, où Louis se rendait souvent. Il accompagnait ce jour-là son frère au moyen d’une voiture tirée par des chevaux. Chemin faisant, ils finiront par se marier le 17 septembre 1947. "Papa était un cavalier. Avant de rencontrer maman, il allait souvent courtiser à cheval", sourit Anne-Marie, sa fille. Leur vie n’a pas été un long fleuve tranquille mais c’est le meilleur que les tourtereaux ont choisi de garder en mémoire. "J’aidais beaucoup mon mari à la ferme. On vivait notre vie de fermier, on se levait et se couchait tôt. On s’arrangeait bien, même si on se disputait quelques fois."

Leur secret? Amour et respect. ©Jacques Duchateau

Une lettre du Palais royal

Et en 75 ans, Angèle et Louis ne sont partis que deux fois en voyage, tant le travail à la ferme était chronophage. "On est allés à Lourdes une année, puis en Bretagne avec nos enfants. Ce sont les seuls voyages qu’on a faits tous les deux."

Pour leurs 70 ans de mariage, en 2017, le pape François lui-même leur avait fait parvenir la bénédiction apostolique.

Ce vendredi, c’est le Palais royal qui a fait parvenir une lettre afin de féliciter les deux époux pour leur amour inaltérable. Le secret de leur longévité? "L’amour et le respect", soufflent-ils en chœur.

une photo vieille de 75 ans. ©© Jacques Duchateau

Le bourgmestre, Jacques Chabot, est arrivé les bras chargés de cadeaux. ©Jacques Duchateau