Le marché du soir de Waremme revient dans sa mouture d’origine, ce dimanche

Il revient. Le marché du soir, qui se tient chaque année à Waremme depuis près de 30 ans, retrouvera ses quartiers ce dimanche dans la capitale hesbignonne, dans sa version d’origine. « C’est un marché plus festif, diversifié et qui accueille plus d’établissements horeca que le marché hebdomadaire, rappelle Jean-Luc Nobluez, le président du Royal Syndicat d’initiative de Waremme, qui organise le marché. L’année dernière, nous l’avions organisé mais de façon plus réduite, avec moins d’horeca qu’habituellement à cause des mesures de restriction dues à la pandémie. »