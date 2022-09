Une stratégie énergétique pour faire face aux réalités nouvelles

Responsabiliser les occupants des bâtiments

Ainsi, plusieurs mesures ont été réfléchies en vue de mieux gérer la consommation des énergies à Waremme. "Un cadastre immobilier et énergétique a été réalisé . On veut sensibiliser et responsabiliser les occupants des bâtiments communaux, leur montrer leur façon de consommer jusqu’à maintenant et leur dire comment le faire à l’avenir de sorte à mieux maîtriser cette consommation."

Et un suivi rigoureux de celles-ci sera nécessaire. "On va aller chercher tout ce qui peut l’être. On va donc définir un responsable énergie pour chaque bâtiment de la Ville. On va aussi, dans ce cadre, réorganiser le service des Travaux qui travaille sur base de trois piliers, dont un axé sur les bâtiments."

Identifier les bâtiments les plus énergivores

Déceler les bâtiments communaux les plus gourmands en énergie pour pouvoir agir au mieux, c’est ce qui a déjà été fait à Waremme ces dernières années. "La bonne nouvelle, c’est que le bâtiment le plus énergivore (NDLR: le hall omnisports) est actuellement immunisé contre les augmentations du prix des énergies. Car on a un contrat fixe jusqu’en 2023 pour le gaz et jusqu’en 2024 pour l’électricité", dit l’échevin, qui précise par ailleurs que la chaudière au gaz y sera remplacée.

D’ailleurs, le mois prochain, la Ville signera une convention avec l’intercommunale Ecetia, "ce qui va nous permettre d’avoir une meilleure connaissance des consommations". La Ville répond également à divers appels à projets. "On a répondu à l’Ureba exceptionnel pour la rénovation énergétique de l’école d’Oleye. On avait déjà présenté un dossier qui n’avait pas été retenu. Ici, on essaie d’être dans les clous." Le projet Corénove, qui offre un accompagnement aux citoyens wallons dans la rénovation énergétique de leur bâtiment, est également inscrit dans le plan stratégique waremmien.

L’éclairage public n’est pas en reste puisque des discussions avec RESA (l’opérateur du réseau de distribution de gaz et d’électricité) ont lieu pour voir comment améliorer les choses. "On va aussi discuter du passage au LED de l’éclairage public."

Produire de l’énergie verte localement

Produire sa propre énergie est aussi envisagé par la Ville, qui a d’ailleurs déjà investi 235 000 € pour le placement de panneaux photovoltaïques au stade de football. Et comme nous vous en parlions dans notre édition de ce lundi, la Ville a aussi répondu à un appel de la Région avec un projet d’un champ agro-voltaïque sur le site des anciens abattoirs de la Costale. "On envisage aussi de placer des panneaux photovoltaïques au centre sportif."

Un Salon de l’énergie, qui se tiendra en octobre, permettra à tout un chacun de venir poser ses questions, citoyens comme professionnels.