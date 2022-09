Pétanque et espaces verts le long du Geer

Le conseil ratifiait ce lundi une fiche de rénovation urbaine levée dans le cadre de l’appel à projets « Maillage vert et bleu en milieu urbain », celle-ci concernant la création d’un espace vert le long du Geer, sur le site du Brouck. « Ce projet permettra de voir ce lieu d’une façon nouvelle. Car il faut le dire, là, il est aujourd’hui très minéral », s’exprime l’échevin Raphaël Dubois. Ainsi, en plus des plantations, du mobilier urbain et des chemins qui constitueront les espaces de convivialité, des terrains de pétanque seront aménagés. « Ce site, c’est aussi le terrain de jeu des joueurs de pétanque, ajoute Julien Humblet. On ne va pas le leur enlever. Au contraire. Ici, on va le réaménager. » Des terrains perméables, évidemment. J. BELT