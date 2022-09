Parc photovoltaïque à la Costale: «On sous-estime le coût exact»

Le projet de champ photovoltaïque projeté sur le site de l’abattoir de la Costale, et déposé dans le cadre d’un appel à projets de la Région wallonne, a fait réagir les oppositions lors de la séance publique du conseil communal de Waremme, ce lundi. Pour rappel, le montant estimé à la fois pour la destruction du bâtiment de l’abattoir et pour l’installation des équipements photovoltaïques est estimé à près d’1,2 million d’euros. « J’ai le sentiment qu’on sous-estime ce que va coûter ce projet à terme, lance le conseiller indépendant Laurent Moor. Je suis étonné de ne pas voir dans le dossier une information du gestionnaire de réseau. Est-ce qu’on sera dans de l’autoconsommation ou l’énergie partira-t-elle sur le réseau ? Deuxièmement, on sait que des déchets ont été enterrés là… Dans le dossier, on n’en sait pas plus sur la qualité des sols. Ensuite, on ne parle pas non plus de la sécurisation du site. Il y a tous ces surcoûts derrière qui vont arriver et dont on ne fait pas mention dans le dossier tel qu’il est aujourd’hui présenté. Il y a trop de zones d’ombre et c’est ça qui m’inquiète. »