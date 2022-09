La Ville n’organisera pas de retransmission de la Coupe du monde

«Il faut être cohérent par rapport aux économies d’énergie»

À cette intervention, le bourgmestre Jacques Chabot a répondu que "la Ville n’organisera de sa propre initiative aucune manifestation dans le cadre de la Coupe du monde. Bien sûr pour des raisons écoresponsables mais aussi pour des raisons de cohérence par rapport aux économies d’énergie qu’on demande aux pouvoirs publics et aux ménages. Par ailleurs, nous devons attendre les directives de l’Union belge de football et du ministère de l’Intérieur. Soyons clairs, on est très sensibles aussi aux conditions humaines dans lesquelles s’organisent les Coupes du monde. Mais concernant les initiatives qui pourraient venir par ailleurs, nous les analyserons au cas par cas en fonction des contraintes qui nous seront imposées. Une chose est certaine, c’est que nous assurerons à la fois la sobriété et la sécurité de ces éventuels événements."

"Des positions bien en phase avec les valeurs que défend notre groupe", a conclu Yves Berger.