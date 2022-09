Du brillant dans l’éprouvette de leur union

Marie Fabre et Gustave Joannes se sont rencontrés sur les bancs de l’école. Pas la petite école mais aux cours du soir aux Arts et Métiers, précisément en chimie. Ils se sont unis à Jette le 25 août 1957. "Dans l’éprouvette de leur mariage, ils ont su savamment doser amour, tendresse, écoute et patience", dit leur fille Nadine. Le couple aura 4 enfants, 7 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Cette belle famille les entourait pour fêter leurs noces de brillant.