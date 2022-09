L’objectif? «Développer des valeurs de respect et d’écoute»

La MJ de Waremme peut se targuer d’une chose: c’est que ses activités sont nombreuses et variées. Voyages à l’étranger, apprentissage d’un instrument, réalisations artistiques…: il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. "Nous avons plusieurs publics, souligne Philippe Gierens, animateur depuis près de 6 ans maintenant à la MJ de Waremme. Certains jeunes font partie des meubles et viennent très régulièrement. D’ailleurs, on les appelle “les meubles”." D’autres, par contre, viennent davantage durant les congés et participent aux activités de ces périodes. "Le but, c’est que tout le monde y trouve son compte. On essaie de développer des valeurs de respect et d’écoute, au travers d’activités hétéroclites."