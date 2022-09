Parmi les 341 citoyens votants, 51% ont choisi la plaine de jeux n° 3

La consultation citoyenne pour choisir la future plaine de jeux qui sera aménagée à Waremme a été menée et bien menée ces derniers jours. Ils sont 341 Waremmiens et Waremmiennes à avoir fait le déplacement au centre sportif Edmond Leburton pour donner leur avis, en présentiel uniquement. "C’est une première expérience, je ne sais donc pas si c’est un bon chiffre ou non mais cela démontre tout de même que les Waremmiens sont soucieux de ce qui se passe dans leur ville", exprime l’échevin Hervé Rigot.